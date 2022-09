New York Times, le telefonate dei militari russi: questa guerra la scelta peggiore

NEW YORK - Il New York Times ha diffuso il contenuto di file audio su cui sono registrate le conversazioni telefoniche di alcuni soldati russi inviati a combattere sul fronte in Ucraina. Parole dalle quali emergono chiaramente difficoltà e disperazione. "Siamo a Bucha. La nostra difesa si è arenata, stiamo perdendo questa guerra. Ci è stato dato l'ordine di uccidere tutti quelli che vediamo... Putin è un idiota. Vuole prendere Kiev, ma non c'è modo di farlo", dice un soldato russo. "Mamma, questa guerra è la peggiore scelta fatta dal nostro governo. Quando finirà tutto questo, Putin? Dannazione", dice un militare alla madre. E lei risponde che in Russia i media dicono che "tutto va secondo i piani".Conversazioni sconvolgenti, testimonianze involontarie che confermano gli orrori di Bucha, il risentimento contro Vladimir Putin (definito "uno stupido"), i comandanti brutali e inetti, un esercito mal equipaggiato (anche per cibo e medicine), una propaganda mediatica che nasconde la verità e uno stato che li ha reclutati col falso pretesto di un'esercitazione. Senza nascondere il morale delle truppe a terra e l'ecatombe nelle fila russe.