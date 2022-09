Dl Aiuti bis: ok in Aula al Senato con 182 sì

ROMA - Con 182 voti favorevoli, nessun contrario e 21 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato il decreto Aiuti bis che contiene misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Il provvedimento passa ora alla Camera per il via libera definitivo.C'è il via libera da parte dell'Aula del Senato all'unanimità, con 214 voti a favore, alla risoluzione bipartisan che approva la relazione del Governo sull'aggiornamento di Bilancio che registra maggiori entrate per finanziare il dl aiuti ter. La relazione giovedì sarà all'esame della Camera."Poiché questa è l'ultima seduta della mia presidenza vorrei ringraziare voi tutti perché pur in una legislatura difficile ho sempre sentito il sostegno di voi tutti e di questo vi ringrazio di cuore". Lo ha detto in Aula al Senato la presidente Elisabetta Casellati.