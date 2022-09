Conte: realizzato 80% programma, promesse mantenute

ROMA - "Il 25 settembre è vicino. Siete chiamati a decidere le sorti del vostro futuro. Ora dicono che il voto deve essere utile. Vi vogliono prendere in giro ancora una volta dicendo che il voto dato a noi è inutile. Vogliono spaccare il Paese. Il 25 bisogna dare il voto giusto. Noi abbiamo le carte in regola. Abbiamo realizzato l'80 per cento del programma elettorale con cui ci siamo presentati nel 2018 alle politiche. Ci avevano detto che erano promesse al vento, ma le abbiamo mantenute quasi tutte". Così Giuseppe Conte a Catania per un'iniziativa elettorale del M5S.