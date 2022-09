Conte: non voglio al governo forze politiche che condividono linea Orban

ROMA - "Io sono il primo ad avere detto che nessuno deve distribuire patenti di legittimazione democratica, parliamo di Lega e Fratelli d'Italia che sono già rappresentate in Parlamento e hanno una loro storia, il problema non è di dare patenti, ma se Lega e Fdi, non rinnegano il voto di ieri al Parlamento europeo, allora diventano inidonei a governare in Italia". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte a Siracusa. "Io non voglio, come cittadino italiano, avere al governo forze politiche che condividono la svolta autocratica e illiberale ungherese di Orban, perché a questo punto non hanno le idee chiare su cosa sia un sistema democratico e un sistema antidemocratico", dice. "O rinnegano o dicono che è stato un errore oppure non sono in grado di governare una nazione", conclude il leader del M5S.