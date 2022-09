Anteprime: Ellis Colin lavora ad un nuovo EP

ROMA - Oggi Ellis Colin ha annunciato di aver iniziato a lavorare al suo prossimo EP, che sarà distribuito nei prossimi mesi. Un lavoro che prende ispirazione da una persona speciale. Ellis Coin non ha rilasciato altri dettagli su chi sia la sua musa ispiratrice, quello che sappiamo è che il suo nome è Virginia e che è stata una presenza fondamentale nella vita dell’artista. - Oggi Ellis Colin ha annunciato di aver iniziato a lavorare al suo prossimo EP, che sarà distribuito nei prossimi mesi. Un lavoro che prende ispirazione da una persona speciale. Ellis Coin non ha rilasciato altri dettagli su chi sia la sua musa ispiratrice, quello che sappiamo è che il suo nome è Virginia e che è stata una presenza fondamentale nella vita dell’artista.





Con questo nuovo lavoro, Ellis Coin vuole ricordare e omaggiare una persona che ha significato tanto e che gli ha dato la forza e la motivazione di continuare sempre a credere nei suoi sogni.

Il nuovo EP sarà un lavoro che conterrà un mix di musica dance e contemporanea e nuove sperimentazione del suono.

Del resto, durante la sua carriera, l’artista ha dimostrato di essere sempre disponibile a nuove proposte e collaborazioni, anche con stili musicali diversi, senza mai perdere il contatto con le proprie radici.

Per quel che riguarda Vincenzo Aricò in Arte Ellis Colin, è un dj, produttore e musicista, conosciuto per alcune sue collaborazioni con nomi importanti del panorama musicale, e per la sua passione per la musica che l’ha portato ad avvicinarsi alla consolle già all’età di 14 anni. Nel 2014 ha avviato una partnership con il famoso rapper americano Snoop Dogg con il Remix Ufficiale di “C’est Party”. e poi nel 2015 ha prodotto il Remix ufficiale di “We Wanna” insieme a Daddy Yankee, Inna e Alessandra Stan. Nello stesso anno ha partecipato alla produzione del remix ufficiale di “EGO” insieme al cantante giamaicano Willy William, diventato poi un successo radiofonico mondiale. Il 2017 è l’anno in cui Ellis Colin inizia a lavorare come sound designer per la radio italiana Radio Kiss Kiss e la stazione di musica dance Radio Ibiza. Durante questi anni, fino ad oggi, l’artista ha continuato a lavorare alla sua musica, spinto dalla passione e l’amore per la musica, presente già da adolescente. La sua carriera all’interno del mondo della musica è iniziata come dj in piccole discoteche della sua città, quando ancora era un adolescente. Il suo talento l’ha portato ad approdare nei locali e nelle discoteche più famosi d’Italia e all’estero, diventando un’artista famoso e riconosciuto all’interno dell’ambiente musicale. Una passione che nasconde dietro tanto studio, la sua formazione è stata supportata dal padre che, con metodo di conservatorio, gli ha insegnato la composizione, fornendogli tutte le basi necessarie per produrre musica ai più alti livelli, con suoni innovativi e ricercati.

Il nuovo EP di Ellis Colin è previsto in uscita agli inizi del 2023, conterrà 5 canzoni e sarà distribuito su tutte le piattaforme digitali di streaming musicale.

Sul suo profilo Instagram ufficiale di Ellis Colin è possibile restare aggiornati sulle ultime novità e conoscere la data ufficiale del lancio del nuovo EP, che sarà annunciata nei prossimi mesi.