Martedì 16 agosto in Campidoglio la camera ardente di Piero Angela

ROMA - Sarà allestita martedì 16 agosto dalle ore 11.30 alle ore 19.00 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola)camera ardente di Piero Angela – divulgatore scientifico, giornalista e scrittore. L’assessore alla Cultura Miguel Gotor, che presenzierà alla cerimonia, accoglierà il feretro alle ore 10.30.La sala della Protomoteca sarà aperta al pubblico dalle ore 11.30 alle ore 19.00. È raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2. Lo ha reso noto il Campidoglio.“Il 16 agosto, in concomitanza dei funerali che si svolgeranno a Roma, ho proclamato una giornata di lutto cittadino per la scomparsa di Piero Angela”. Lo ha scritto su twitter il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. “Un grande torinese che merita il massimo degli onori per quello che ha dato a Torino e all’Italia. Grazie davvero a nome di tutti”.