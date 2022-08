Calenda: "Basta fomentare odio 'fascisti-comunisti'"

ROMA - Il leader di Azione Carlo Calenda chiede di archiviare "le vecchie e stantie battaglie di demonizzazione reciproca, 'tu sei fascista', 'tu sei comunista'" visto che "in questo momento al governo ci sono ministri seri che lavorano fianco a fianco della parte piu' responsabile della Lega, del Pd, cosi' come i nostri".Calenda, sempre in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, aggiunge: "E' tutto cosi' ipocrita, si fomenta odio quando c'e' bisogno di una grande riappacificazione, che stava avvenendo con il governo Draghi ma che purtroppo si e' interrotta perche' mancava una grande forza riformista e liberale. Ora c'e' - annota - riprendiamo il cammino".