Marketing: arriva lo stage di formazione della Human Centric Group

- Prenderà presto il via NextGen Program, un percorso di formazione per imprenditori digitali, con obiettivi stimolanti, per una rapida crescita professionale, totale trasparenza e possibilità di lavorare da luoghi diversi nell’arco di uno stage formativo di 6 mesi. Il tutto con una retribuzione competitiva e con la prospettiva di una collaborazione a lungo termine alla fine del percorso di formazione.







Il percorso è stato ideato dalla Human Centric Group, branding agency tutta italiana, di base a Londra.





Il mercato della lavoro attuale





L’attuale mercato del lavoro sta vivendo un momento estremamente dinamico, grazie alle opportunità che lo smart working ha portato ed ad innovative aziende che si stanno facendo pioniere di queste nuove possibilità. D’altra parte, sono cresciute anche tantissime communities di faticenti guru che, indipendentemente dal fatto che si propongano come esperti di marketing, crypto valute o blockchain, in realtà cercano di vendere a giovani sognatori realtà estremamente invitanti, ma difficilmente realizzabili.

In questa situazione di incertezza Human Centric Group ha deciso di creare un percorso di formazione che incorpori la professionalità ed affidabilità del mondo corporate con le aspirazioni della Generazione Z (i nati approssimativamente tra il 2000 e i primi anni '10 del XXI secolo).



Da una parte quindi abbiamo un’azienda che, seppur ancora “giovane” (fondata a Londra a fine 2020), conta collaborazioni con realtà globali come Carlsberg, Danone, Barilla, PepsiCo, Tecnam e reMarkable.



Dall’altra abbiamo un percorso di 6 mesi di stage estremamente pratico e stimolante, che possa motivare i giovani talenti a dare il proprio meglio. Si entra nel bel mezzo dell’azione sin dal primo giorno, accelerando il processo di apprendimento trasferendosi per 6 mesi in un “base camp”, vivendo a stretto contatto con i propri team leaders per una formazione ancora più intensa.



Oltre ad un rimborso spese mensile di €500, l’affitto durante tutti i 6 mesi di basecamp è pagato dalla società. Non parliamo di stanze da studenti, bensì di ville in famose isole del Mediterrano o di attici in capitali Europee (il prossimo base camp partirà a metà Settembre e sarà basato a Budapest) per offrire davvero ai giovani talenti la possibilità di godersi appieno il “dopo-lavoro”.







Ma come è nato questo progetto?





Lo abbiamo chiesto direttamente ai due fondatori di Human Centric Group.

“In Human Centric Group l’aspetto sociale ed umano ha un grandissimo peso. Seppur il lavoro completamente da remoto offre indubbi vantaggi in termini di convenienza, è anche importante includere momenti di formazione a stretto contatto. Non solo per imparare direttamente l’un dall’altro, ma anche e soprattutto per costruire uno spirito di squadra difficilmente replicabile attraverso una videochiamata”, afferma Matteo Rinaldi, co-fondatore dell'agenzia e responsabile della parte strategica dei progetti.



“La consulenza è un settore estremamente competitivo ed impegnativo, sia dal punto di vista di mole di lavoro che di energia e concentrazione richiesta a tutti i livelli. Il bello della consulenza è però il poter viaggiare, scoprire nuovi luoghi e realtà e creare legami con persone e clienti in ogni luogo del mondo. Con il nostro programma vorremmo dare un assaggio di questa realtà già dal periodo di stage, senza dover aspettare fino ad una futura, ipotetica assunzione”, aggiunge Luca Bertocci, co-fondatore dell'agenzia e responsabile della parte operativa dei progetti.