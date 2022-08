Energia, Salvini: prossima settimana Cdm proroga sconti

ROMA - "La settimana prossima ci sarà un Consiglio dei ministri per rinnovare lo sconto per i carburanti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini alla kermesse di Affaritaliani. Salvini è tornato a chiedere uno scostamento di bilancio di "almeno 30 miliardi" per affrontare il caro bollette: "penso che questo Governo in carica possa anzi debba approvare un piano da 30 miliardi di euro", ha sostenuto Salvini."Spero che almeno su questo la politica si unisca, se stiamo andando verso una catastrofe energetica penso che uno scostamento di bilancio di 30 miliardi si possa fare in poche settimane, servono questi soldi cash per famiglie e imprese".