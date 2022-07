Ucciso capo Isis Maher Al-Agal

- Gli Usa hanno inferto un colpo durissimo ai danni dell'Isis, uccidendo con un drone il Capo dell'Organizzazione in Siria Maher-Al- Agal. L'attacco è avvenuto nel nord-ovest della Siria, a 56 km da Aleppo. Il presidente Biden, alla vigilia del suo viaggio nel Medio Oriente, tra Israele ed Arabia Saudita, ha commentato la notizia: “La sua morte è un messaggio potente a tutti i terroristi che minacciano la nostra patria e i nostri interessi in tutto il mondo. Gli Stati Uniti saranno implacabili nei loro sforzi per assicurarli alla giustizia”.