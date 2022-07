Piazza Affari prosegue poco mossa, banche giù

MILANO - Piazza Affari (+0,09%) è poco mossa, in linea con gli altri listini europei. A Milano pesano le banche. In fondo al listino Poste (-2,8%). Male Unicredit (-1,2%), Bper (-1,1%), Banco Bpm (-0,9%) e Intesa (-0,7%). Seduta in flessione per Tim (-1%), dopo il capital market day.Nel settore dell'auto in rialzo Stellantis (+1,6%) e Cnh (+0,1%). Nuovo rally per Saipem (+13,6%), prima del termine per esercitare i diritti sull'aumento di capitale da 2 miliardi di euro fissato per lunedì prossimo.Sugli scudi Leonardo (+4,2%). Bene anche l'energia con il prezzo del petrolio in calo. In luce Tenaris (+1,5%), con l'acquisizione di una società negli Usa, e Eni (+0,9%). Tra le utilities bene A2a (+0,7%), Enel (+0,2%) e Hera (+0,4%).