L'ex premier giapponese Shinzo Abe è morto dopo un attentato

Il leader è stato colpito durante un comizio a Nara ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'attuale primo ministro era apparso sin da subito in condizioni critiche.



L'ex premier nipponico non presentava "segnali vitali" nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni.



La polizia, intanto, ha individuato il presunto responsabile. Si tratta del 41enne Tetsuya Yamagami. L'uomo, un residente locale, era riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ad Abe, impegnato in un discorso elettorale. Ancora poco chiare le ragioni del gesto.

NARA - L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è morto dopo essere stato colpito da un proiettile durante un evento elettorale, hanno riferito l'emittente pubblica NHK e l'agenzia di stampa Jiji.