"L'origine del Male": uscito il primo libro fantasy della serie di Gilbert V. Martin

ROMA - Un mezzo mago cacciato dalla scuola di magia, una ladra fuggita dalla sua città, un mezzelfo bandito dai suoi, un soldato ubriacone col suo somaro più intelligente di lui. Sono questi i personaggi di "L'origine del male", di Gilbert V. Martin, che insieme affrontano un viaggio alla ricerca di una magia, abbastanza potente da fermare l'inarrestabile avanzata degli orchi.





Magia, amore, episodi comici, si intrecciano in un tutt’uno a definire un mondo immaginario ove il lettore viene catapultato e avvinto.

Un libro fantasy che può scatenare molte polemiche ma i cui personaggi vincono il premio simpatia.

Una storia avvincente, che non può mancare sotto l'ombrellone per tutti gli amanti del genere. "Tanto ne lessi che ne scrissi" ha spiegato la sua profonda passione per il Fantasy, l’autore.

