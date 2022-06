Tv: da martedì 29 giugno su Rai 2 Van de Sfroos è nuovamente "Il Mythonauta"

Dal 29 giugno, su Rai 2 intorno alla mezzanotte, Davide Bernasconi, in arte Van de Sfroos è nuovamente Il Mythonauta. Giunto alla seconda edizione, il cantautore e conduttore riprenderà i suoi vagabondaggi per l’Italia alla ricerca di leggende, miti, credenze popolari, storie che continuano a sopravvivere nella memoria collettiva delle comunità, che le custodiscono e tramandano di generazione in generazione. Dal 29 giugno, su Rai 2 intorno alla mezzanotte, Davide Bernasconi, in arte Van de Sfroos è nuovamente Il Mythonauta. Giunto alla seconda edizione, il cantautore e conduttore riprenderà i suoi vagabondaggi per l’Italia alla ricerca di leggende, miti, credenze popolari, storie che continuano a sopravvivere nella memoria collettiva delle comunità, che le custodiscono e tramandano di generazione in generazione.





Storie cupe o luminose, fantastiche o reali che rivelano lo spirito dei luoghi e della gente che ci vive. In questo primo appuntamento della seconda edizione del programma, il cantautore e conduttore esplorerà il territorio di Piacenza e della Val Trebbia, terra ricca di leggende e misteri, una "città di Passo" come la definiva Leonardo, da cui sono partiti i Crociati per la Terrasanta, in cui indovini etruschi hanno lasciato un oggetto misterioso per divinare il futuro mentre Annibale e i suoi elefanti battevano i romani sul Trebbia. Proprio su quel fiume un santo che arrivava dalla remota Irlanda ha dovuto affrontare il diavolo in persona e un ponte testimonia questo incontro. Il conduttore attraversando la valle giungerà su una collina considerata sacra dai locali, dove acque misteriose che non si prosciugano mai, da millenni hanno sempre attratto mistici e sensitivi. In questo peregrinare Van De Sfroos incontrerà alcuni degli inquilini che tuttora abitano gli oltre trecento castelli del territorio piacentino, persone che devono convivere, in questi luoghi fiabeschi, coi vecchi inquilini ormai morti da secoli, ma…pieni di vita. Il Mythonauta ascolterà e ridarà voce anche a questi fantasmi, mettendone in musica le storie e la magia.