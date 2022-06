Referendum Giustizia, Berlusconi: "Altro passo in avanti che non faremo. Un popolo di masochisti"

(Agenzia Vista) Milano, 12 giugno 2022 - “Potevamo fare un passo in avanti con questi referendum, ma ho visto i sondaggi e dicono che arriveremo al 30%. Questo lo sapevano colore che ci hanno detto di votare in un giorno solo, perché mai si è raggiunto il 50% in un giorno di voto. Questo sarà un ulteriore passo in avanti che non facciamo e resteremo nella situazione attuale”. Le parole di Silvio Berlusconi, giunto al seggio elettorale di Via Fratelli Ruffini, a Milano, per votare i referendum abrogativi sulla giustizia.