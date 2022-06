Nemesis Wealth Projects: nasce la crypto con cuore italiano

ROMA - Si chiama Nemesis Wealth Projects ed è un nuovo progetto nel mondo delle criptovalute nato in USA, ma con una forte componente del team italiana ed europea. Nemesis si differenzia da tutte le altre crypto perché prima di essere "speculazione" è una famiglia, una community ed un ecosistema al servizio degli utenti e degli investitori. - Si chiama Nemesis Wealth Projects ed è un nuovo progetto nel mondo delle criptovalute nato in USA, ma con una forte componente del team italiana ed europea. Nemesis si differenzia da tutte le altre crypto perché prima di essere "speculazione" è una famiglia, una community ed un ecosistema al servizio degli utenti e degli investitori.





L'obiettivo è quello di dare un contributo per rendere fruibile l'accesso alla DeFi, la cosiddetta Finanza Decentralizzata, anche ai "non esperti", perché le criptovalute non siano riservate esclusivamente agli addetti ai lavori, ma diventino, seppur con i rischi di ogni altro asset finanziario, una forma di risparmio e di investimento a lungo termine.

Nemesis Wealth Projects è sponsor del Crypto Expo CEM che si terrà a Milano dal 23 al 26 giugno, un evento che include conferenze e workshop educativi incentrati sulla blockchain con relatori chiave, influencer locali e globali, media partner e leader globali del settore delle risorse digitali.

Tra gli altri sponsor del Crypto Expo CEManche altre aziende di rilievo internazionale come Binance, Huobi, Fantom, oltre tanti altri.





Tutti i dettagli sul nuovo progetto crypto Nemesis Wealth Projects





Nemesis è composta da più aree ognuna rivolta a un target specifico. I tokens del progetto, ovvero le criptovalute, al momento sono tre mentre un quarto è di prossima uscita: $NMS "NEMESIS WEALTH PROJECTS" su rete Binance Smart Chain (BSC è la blockchain di Binance per acquistare su Pancakeswap) è un token "aziendale" accessibile agli investitori più piccoli visti i costi di acquisto più bassi; $NMSBY "I LOVE BANKSY" (BSC) è un token a tributo di Banksye dedicato al supporto degli artisti e per azioni di beneficenza; $IRONMS "IRONEMESIS" (BSC) di prossima uscita è il "meme" token che rappresenta il manifesto di Nemesis contro le frodi speculative e le truffe online.

Infine, ma primo per importanza, il token di Governance $NMS NEMESIS (ETH) è l'asset principale disponibile su Uniswap su rete Ethereum. Le criptovalute NMS Nemesis hanno il Blue Checkmark, un giudizio di merito rilasciato dalle principali blockchain ETH e BSC come assets "qualificati".

Tutti insieme compongono l'ecosistema Nemesis che verrà ampliato e rafforzato danuovi assets, partnership con aziende e con nuovi progetti nella blockchain, con l'ingresso di nuovi investitori istituzionali e, naturalmente, con il rilascio di nuovi servizi volti ad un più facile, guidato e sicuro accesso alla DeFi per tutti. Il veicolo informativo e di rilascio di questi e di altri servizi in futuro è il sito www.nemesiscrypto.com.





Nota di precauzione





Quando si parla di criptovalute si raccomanda di informarsi bene sui rischi connessi agli investimenti nelle criptovalute leggendo le informative disponibili sul sito e nei siti di settore, di investire solo le somme che si possono perdere senza modificare la propria stabilità finanziaria, esclusivamente su progetti identificabili e di visitare e raccogliere ogni informazione preventiva presso i canali social del progetto stesso (asset) che si intende acquistare, oltre che nei canali generalisti. Si ricorda che l'investimento in criptovalute è rischioso e può comportare la perdita di tutto il capitale investito.