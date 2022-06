Musica: uscito "Rumore", il nuovo singolo di Mirko Valeri in featuring con il rapper emergente Poeta Maledetto

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito martedì 21 giugno "Rumore", il nuovo singolo di Mirko Valeri in featuring con il rapper emergente Poeta Maledetto. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito martedì 21 giugno "Rumore", il nuovo singolo di Mirko Valeri in featuring con il rapper emergente Poeta Maledetto.





Questo lavoro sancisce l'esordio della collaborazione con NewAir, della distribuzione con la Label Energy Power e di LungoViaggio nelle Edizioni.

Dichiara Mirko Valeri: "Sento di avere finalmente trovato una squadra di lavoro competente che possa valorizzare al meglio i contenuti nella comunicazione. Stiamo elaborando al dettaglio ogni singolo suono. Abbiamo deciso di mettere l'autotune sulla mia voce per potersi avvicinare a un pubblico più giovane. Vedo una prospettiva e sto notando una crescita sui Social. Andremo avanti cercando di raggiungere un obiettivo alla volta".

Il videoclip sotto la regia di Edoardo Vivenzio è stato filmato e montato dal Videomaker Alessio Tancorra. Da segnalare la partecipazione tra gli attori protagonisti del video Giulia D'Ambra.

Dichiara il regista Edoardo Vivenzio: "Dopo aver ascoltato la canzone mi è venuto in mente un senso di libertà, la voglia di gridare ai giovani che possono amare lasciandosi andare alle loro emozioni. Ho curato la sceneggiatura scegliendo location come il Colosseo Quadrato che potessero esprimersi rappresentando al meglio le parole di questo brano. Ringrazio Mirko per aver creduto in me coinvolgendomi nel suo entusiasmante progetto artistico e sociale".

Rumore esorta a non desistere dai propri obiettivi, a non cadere nel baratro del fallimento e a trovare la forza di agire, anche nei momenti più difficili. Una lacrima versata scioglie ogni resistenza. Lasciarsi andare alle emozioni è l'unica via per riscoprire noi stessi. L'accettazione di un trascorso doloroso è il passaggio evolutivo di una ripartenza, possibile solo se siamo noi a volerlo.

Gli arrangiamenti di NewAir, hanno reso il beat funzionale ai contenuti espressi nel testo. Il sound ispirato all'Old School nelle strofe, valorizzano la parte del rapper Poeta Maledetto, che ha potuto così disimpegnarsi tra una rima e l'altra. Il colore dato dagli archi rendono l'idea di resilienza. I ritornelli sono la consapevolezza di quanto un suono possa esprimere una direzione chiara e precisa.