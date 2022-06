PORTOMAGGIORE (FE) - L'incidente è avvenuto martedi nel cortile della ditta di famiglia a Portomaggiore. Il piccolo aveva poco più di un anno ed era stato poi ricoverato in ospedale, ma non ce l'ha fatta.Sono in corso accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell'accaduto: a quanto finora ricostruito sembra che il coperchio della botola, che si trova in uno spazio del cortile adiacente alla ditta di famiglia, abbia ceduto mentre il bambino vi si trovava sopra.