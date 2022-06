Roma 2 giugno '22, torna la parata militare nella Festa della Repubblica n.76

Dopo 2 anni di sosta a causa della pandemia, precedute dalle prove notturne, dalle ore 10 di giovedì 2 giugno 2022 tornerà la parata militare presso i Fori Imperiali in Roma. L'evento centrale nel programma delle celebrazioni della 76ma Festa della Repubblica sarà preceduto alle 9.15 dall'omaggio del capo dello Stato all'altare della Patria, con la deposizione della corona d'alloro ornata dal nastro tricolore e accompagnata dal contemporaneo sorvolo delle Frecce tricolori sulla Capitale. A seguire il presidente della Repubblica si recherà in via San Gregorio per passare in rassegna i reparti delle Forze Armate e di tutti gli altri Corpi dello Stato che sfileranno nella rivista militare.