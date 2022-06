I Blonde Brothers tornano con il nuovo album 'Emozioni Fast Food'

Esce il 21 giugno in tutti i digital store “Emozioni fast food”, il quinto album in studio dei Blonde Brothers, il duo rock veneto che, dopo l'esperienza nel programma The Winner Is su Canale 5, ha collezionato successi e soddisfazioni, conquistando il cuore del suo pubblico.

Il disco - spiegano - è nato dalla collaborazione col produttore Alberto Rapetti, un sodalizio che ci ha visto sperimentare varie sonorità: dal pop, electro-country, rock fino a strizzare l’occhiolino alla dance. Abbiamo ricercato nuovi suoni attraverso l’uso dell’elettronica abbinati a strumenti che richiamano un mondo americano, come il Banjo e l’Armonica, usati in canzoni in lingua italiana con strutture radiofoniche.

Il titolo del disco, come la canzone che ne dà il titolo: “Emozioni Fast Food”, crea un contrasto di significato per descrivere un modo moderno di vivere le emozioni, spesso usa getta, dove non si presta attenzione alle sensazioni ed emozioni della nostra vita. Sono emozioni talmente veloci da scivolarci via dalle mani e dalla mente, insieme ai momenti più importanti, per via delle mille distrazioni che il mondo moderno ci impone.

Il nuovo progetto discografico è anticipato dal brano Big Bang, una hit estiva e orecchiabile in perfetto stile pop electro-country che strizza l'occhiolino alla dance. Una vita senza gravità, per superare ogni confine insieme a lei che diventa il suo navigatore satellitare, la via lattea dove viaggiare e vivere un universo di sensazioni spaziali.