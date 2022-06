New York, taxi si schianta su marciapiede: diversi feriti

- Paura a New York, dove un taxi ha invaso il marciapiede nei pressi di Brodway nella 29esima strada causando almeno sei feriti, di cui alcuni in condizioni critiche. Secondo alcuni testimoni, a causare l'incidente sarebbe stato un colpo di sonno, in quanto il tassista è stato visto addormentarsi prima di perdere il controllo del mezzo.