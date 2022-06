Amazon: in California inizieranno le consegne con i droni

Una grandissima novità per il colosso Amazon: si prevede, infatti, di iniziare a fare alcune consegne con i droni entro la fine dell'anno in una città della California, a Lockerford. A renderlo noto lo stesso colosso dell'e-commerce. Una grandissima novità per il colosso Amazon: si prevede, infatti, di iniziare a fare alcune consegne con i droni entro la fine dell'anno in una città della California, a Lockerford. A renderlo noto lo stesso colosso dell'e-commerce.





La rivale al dettaglio Walmart offre già la consegna di droni e a maggio ha annunciato l'aumento del servizio, con una espansione in sei stati entro la fine dell'anno e un potenziale di consegna di un milione di pacchi l'anno.

I clienti Amazon nella città di Lockeford, nella California settentrionale, potranno iscriversi per la consegna gratuita con i droni "Prime Air", ha affermato la società in un post.

Gli articoli "spedibili per via aerea" ordinati sul sito del rivenditore saranno imballati e voleranno con i droni fino agli indirizzi di consegna, depositeranno i pacchi all'esterno da altezze di sicurezza, poi voleranno via. Amazon afferma di aver creato un sistema sofisticato di rilevazione per consentire ai suoi droni di evitare aerei, persone, animali domestici e altri ostacoli. "Abbiamo progettato il nostro sistema di rilevamento per due scenari principali: essere al sicuro durante il transito ed essere al sicuro quando ci si avvicina al suolo", ha affermato l'azienda. Il feedback in California verrà utilizzato per espandere il servizio di droni.

Una varietà di aziende che vanno dalle nuove startup alle principali aziende tecnologiche come Alphabet, la società madre di Google, stanno lavorando alla consegna autonoma dei droni. Il progetto di droni di Alphabet Wing ha completato le sue prime consegne nel 2014 nelle zone rurali dell'Australia, dove ha trasportato con successo forniture di pronto soccorso, barrette di cioccolato, dolcetti per cani e acqua agli agricoltori, secondo il sito web dell'azienda. Due anni dopo, i droni Wing sono stati usati per consegnare burritos agli studenti di una università della Virginia. "Il settore della logistica è in fermento con tutti i droni", ha affermato il team di Amazon.