Xiaomi: annunciata la nuova gamma di smart tv in collaborazione con Amazon

Novità in casa Xiaomi: insieme ad Amazon Fire Tv è stata annunciata la disponibilità in Italia della nuova gamma di smart tv, Xiaomi Tv F2 Series.





Disponibile in tre modelli, da 43, 50 e 55 pollici, la novità è l'integrazione di Fire tv, la piattaforma di Amazon per fare streaming di contenuti da internet sfruttando servizi come Prime Video, Netflix e Dazn. Sotto la cornice della F2 Series c'è la possibilità di visualizzare immagini in 4K a 60Hz.

Inoltre, tecnologie audio come il Dts-Virtual:X, Dolby Audio e Dts-Hd creano un effetto surround di livello cinematografico. Grazie al telecomando vocale incluso, con integrazione Alexa, è possibile cambiare canale, lanciare applicazioni, cercare titoli, riprodurre musica e controllare dispositivi domestici intelligenti con la voce. La serie F2 di Xiaomi TV è dotata anche di Apple Airplay, per proiettare senza fili da iPhone, iPad e altri dispositivi della Mela verso il televisore. "Siamo entusiasti di collaborare con Amazon e di portare l'esperienza premium di home entertainment di Fire Tv ai nostri utenti" ha dichiarato Quanxin Wang, General Manager of Product & Technology di Xiaomi International. "Questa è, infatti, la prima serie di smart Tv di Xiaomi con Fire Tv integrata, che consente ai consumatori un'esperienza d'uso ancora più smart grazie all'intelligenza di Alexa".

Fa eco Eric Saarnio, Vice President di Amazon Devices International: "Uniamo le forze con Xiaomi per portare la prima smart Tv con Fire Tv in Italia. Entrambe le aziende condividono la volontà di unire i migliori hardware e software per offrire esperienze di alta qualità, innovative e a prezzi accessibili". La serie Xiaomi Tv F2 con Fire Tv integrata è già disponibile a 399 euro per la versione da 43", 449 euro per la versione da 50" e 499 euro per la versione da 55".