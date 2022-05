WhatsApp: in arrivo la funzione per l'uscita silenziosa dai gruppi

(Ansa)

Novità per l'app di messaggistica WhatsApp: si sta, infatti, lavorando ad una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di lasciare "silenziosamente" le chat di gruppo di cui fanno parte, senza avvisare tutti i membri con una notifica.





La notizia arriva dal sito Wabetainfo, che ha individuato la novità all'interno del codice di WhatsApp Desktop, la versione del client per computer. Secondo le fonti, la stessa opzione, quando rilasciata, sarà resa disponibile anche su iPhone e Android.

Allo stato attuale, quando qualcuno lascia una chat di gruppo, WhatsApp notifica la sua uscita a tutti i partecipanti, creando non pochi problemi o imbarazzi. WhatsApp consente a un massimo di 256 persone di unirsi a un singolo gruppo di chat, il che può portare a molte distrazioni nel caso di entrate e uscite che si susseguono nella conversazione, con relative notifiche. Per migliorare la situazione, la funzione individuata da Wabetainfo consente di lasciare la chat di gruppo in modo che solo gli amministratori vengano a conoscenza dell'operazione. Da una schermata condivisa online si legge infatti "Solo tu e gli amministratori del gruppo riceverete una notifica che avete lasciato il gruppo".

Un'altra funzionalità attualmente non rilasciata nemmeno in prova, sempre scovata da Wabetainfo, mostra la possibilità di visualizzare le anteprime degli indirizzi web inseriti negli aggiornamenti di stato. La condivisione di un collegamento in un aggiornamento di stato attualmente visualizza solo il link, mentre presto si dovrebbe vedere un'anteprima del sito, offrendo agli utenti un'idea del contenuto atteso se visitano la pagina web. L'ultimo importante aggiornamento di WhatsApp ha introdotto, a inizio maggio, le reazioni emoji ai messaggi e trasferimenti di file più grandi tra gli iscritti.