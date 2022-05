WhatsApp: da ottobre sarà interrotto il supporto su iPhone 5 e 5c

(Ansa)

Novità per l'app di messaggistica WhatsApp: dal 24 ottobre 2022, sarà interrotto il supporto per iOs 10 e iOs 11. A dichiararlo il sito WabetaInfo, che avrebbe dato un occhio alle nuove politiche di utilizzo dell'app di messaggistica, in procinto di essere aggiornate a breve.





Questo, se confermato, vorrà dire che tra qualche mese chi usa un iPhone 5 o iPhone 5c non potrà più inviare o ricevere messaggi. Su entrambi i modelli, l'ultimo sistema operativo mobile di Apple è infatti iOs 11. Come già accaduto in passato, sia per iPhone che Android, alla fine del supporto di WhatsApp per una certa versione delle due piattaforme, gli utenti ricevono una notifica all'apertura dell'applicazione che invita ad aggiornare. Quando l'update è impossibile su vecchi modelli, non c'è altro da fare che passare ad un nuovo dispositivo. Visto il prosieguo della compatibilità con iOs 12, restano nella lista degli smartphone supportati gli iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S.

Come spiega WabetaInfo: "La rimozione del supporto per alcune versioni di iOs è necessaria per dar seguito alle ultime funzionalità implementate su WhatsApp. Aggiornando a una versione recente, gli utenti ottengono benefici anche dalle patch di sicurezza. Aggiornare il proprio sistema è sempre consigliabile". Secondo alcuni dati di Statista, in assenza di numeri ufficiali da parte di Apple, a fine 2020 i possessori di iPhone 5 e iPhone 5c ammontavano, insieme, allo 0,47% del totale di consumatori con un telefonino della Mela, con un impatto minimo sul cambio di politiche di utilizzo da parte di WhatsApp.