Napolitano operato allo Spallanzani di Roma: è in terapia intensiva

ROMA - Il presidente emerito della Repubblica è stato sottoposto a un intervento chirurgico condotto con tecnica mini-invasiva. Napolitano è ricoverato in terapia intensiva. "E' sveglio e il quadro clinico è stazionario. La prognosi resta riservata", rende noto l'ospedale.Per motivi di privacy non è stato reso noto quale sia stato il motivo che ha richiesto un intervento chirurgico per il presidente emerito della Repubblica e si attendono nuovi bollettini nelle prossime ore per capire quale sia lo stato di salute del senatore a vita.