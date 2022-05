UDINE - Il velivolo si è schiantato in una zona boschiva nel comune di Codroipo. Il pilota, un 62enne, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, mentre per l'altra persona a bordo non c'è stato nulla da fare.Il piccolo aereo ha preso fuoco subito dopo l'impatto al suolo. Secondo una ricostruzione, l'aereo era appena decollato da un vicino aeroporto privato. I Vigili del fuoco hanno operaro a lungo per la messa in sicurezza dell'area.