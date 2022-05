Musica: esce "Dimensioni Parallele" di Marianna Fasone

ROMA - La nuova prossima uscita di rilevanza nel mondo musicale è il singolo di Marianna Fasone "Dimensioni Parallele", nato durante il periodo di lockdown, in collaborazione con l’autore Valerio Romeo, un poeta sensibile e di gusto raffinato. - La nuova prossima uscita di rilevanza nel mondo musicale è il singolo di Marianna Fasone "Dimensioni Parallele", nato durante il periodo di lockdown, in collaborazione con l’autore Valerio Romeo, un poeta sensibile e di gusto raffinato.





Al testo redatto, la cantautrice ha arrangiato e adattato la musica da lei composta. Il testo è stato talmente d’ispirazione che Marianna Fasone stessa ha affermato che sia uno dei migliori brani da lei composti.

Il tema principale, si basa sulla narrazione del dolore, vissuto nel momento in cui si perde una persona che si ama; la si può perdere in tanti modi e situazioni di vita: fisicamente o solo perché le strade erano destinate a dividersi. La vita può essere molto crudele e portare via i "beni" più preziosi, ma la loro presenza rimarrà sempre nei cuori.

"Dimensioni parallele" è il titolo di quest’opera d’arte, nel cui video ufficiale in uscita il 23 di maggio su tutti i canali della cantante, si possono evincere le varie fasi del dolore provato nella realtà e, l’effimera menzogna di felicità del sogno, nel potersi ricongiungere a chi si ama, nell’immaginazione di flash memoria vissuti in un passato che non esiste più.

Un video ricco di simbolismi, accostati con maestria, ad immagini visionarie della mente che si alternano all’insopportabile realtà vissuta. Le immagini del video appaiono in perfetta sincronia, con il susseguirsi della musica e delle sue variazioni di tempo.

Un inizio calmo, quasi idilliaco, orchestrale che, si sviluppa, in una perfetta esplosione di emozioni e sensazioni giocose ma allo stesso tempo tumultuose.

La cantautrice Marianna Fasone trasferisce con estrema bravura, nella sua musica e nel cantato, ogni sensazione positiva e negativa provata e, interpreta perfettamente il testo.

Sia la canzone che l’artista sono da ritenersi originali e singolari. Il tempo risulta essere indispensabile per curare delle ferite che, probabilmente, non si rimargineranno mai. La vita deve andare avanti, riuscendo a scorgere uno spiraglio di luce nell’oscurità. Tempo che sembra a volte sospeso, rallentato, fermo ed infine troppo veloce. Il nuovo singolo è dedicato a tutti coloro che hanno sofferto per la perdita di una persona amata.