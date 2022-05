Meloni: "Pronti per il viaggio che porterà i conservatori al governo"

ROMA - La leader di Fratelli d'ltalia chiude la conferenza programmatica del partito a Milano e non nasconde l'aspirazione ad andare a Palazzo Chigi. "Non faró polemica con il centrodestra", dice, ma non risparmia qualche stoccata agli alleati: "Ci sono politici che si fanno dominare dagli eventi per cavalcare l'onda ma ora in mezzo alla tempesta è impossibile: gli altri sono surfisti, noi siamo navigatori. I surfisti si fanno dominare dagli eventi. Il navigatore vuole dominare l'oceano, perché l'unica cosa che lo muove è la rotta, è l'approdo. E non lo puoi fare se non conosci le stelle e i venti, devi studiare. Ora siamo pronti a salpare, ad alzare le vele per un lungo viaggio che porterà i conservatori al governo".“E' stato questo un evento straordinario - ha sottolineato Meloni - circa 5000 partecipanti, 70 ore di dibattito, 18 assemblee tematiche. Per parlare di politica e dei grandi problemi, cercare soluzioni. Qualcuno - ha rimarcato - è rimasto deluso. Non siamo stati qui a parlare di beghe di partito e polemiche interne. Ma siamo stati qui parlare del futuro di questa nazione perché è quello che ci interessa”.