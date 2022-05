Imbarazzo Ita Airways: comandante si addormenta durante il volo

La Ita Airways, dopo un'indagine interna che ha portato il licenziamento del comandante, ha comunicato: "Ha portato all’individuazione di un comportamento non conforme alle procedure in vigore da parte del Comandante sia durante il volo che una volta atterrato, ovvero una condotta professionale non coerente alle norme comportamentali e lavorative dettate dalla Compagnia che il personale è tenuto a seguire in modo rigoroso, e soprattutto di forti incongruenze tra le dichiarazioni rese del Comandante e l’esito delle investigazioni interne. Alla luce di ciò la Compagnia ha adottato un provvedimento disciplinare che ha portato all’immediato licenziamento della risorsa dall’organico di ITA Airways, venendo a mancare il rapporto fiduciario in ambito lavorativo”.



- Allarme durante il viaggio dell'Ita Airways, decollato da New York in direzione Roma Fiumicino, quando alla torre di controllo di Marsiglia non giungeva risposta da parte del comandante del volo AZ609. Temendo che si potesse trattare di un dirottamento, legato da un'azione terroristica, sono subito decollati due caccia militari francesi che hanno accertato che il comandante ed il primo ufficiale si sarebbero addormentati.