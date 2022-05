(Agenzia Vista) Roma, 3 maggio - "Siamo in economia di guerra. Dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo e di prendere una direzione. Dobbiamo scegliere cosa vogliamo continuare a produrre e cosa no" così il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo nel videomessaggio trasmesso al convegno "Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): un'energia in MoVimento. Stato dell'arte, prospettive e best practice in Italia” in Senato. /