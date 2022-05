- L'hotel Saratoga è esploso per cause ancora da accertare provocando 8 morti e molti feriti, tra cui i bambini di una scuola vicina. L'esplosione è stata così violenta da sventrare i primi tre piani del palazzo che si trova nella parte vecchia della capitale di Cuba.

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel esclude che possa essersi trattato di una bomba e si affida alle autorità per far luce sulle possibili cause come il travaso di gas liquido da un camion.