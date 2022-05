A Modena Alessandro Garau e la sua "nuova visione" dell’ottica

MODENA - Alessandro Garau, sardo ma modenese di adozione, si trasferì nel lontano 2006 dalla Sardegna sbarcando a Bomporto. Unendo la sua professionalità alla voglia di mettersi in gioco, dapprima iniziò a studiare Ottica e Optometria, poi, dopo anni passati come direttore commerciale di un e-commerce e 5 anni come collaboratore presso delle catene di ottica a gestione familiare, decise di aprire il suo primo negozio di ottica in centro a Modena. - Alessandro Garau, sardo ma modenese di adozione, si trasferì nel lontano 2006 dalla Sardegna sbarcando a Bomporto. Unendo la sua professionalità alla voglia di mettersi in gioco, dapprima iniziò a studiare Ottica e Optometria, poi, dopo anni passati come direttore commerciale di un e-commerce e 5 anni come collaboratore presso delle catene di ottica a gestione familiare, decise di aprire il suo primo negozio di ottica in centro a Modena.





Da lì la strada è stata lunga e a volte, come questi ultimi due anni che non hanno reso la vita facile a nessuno, a volte anche difficile e in salita.

Nonostante le varie difficoltà Alessandro Garau, con positività e speranza, segue il suo percorso e propone la sua "nuova visione" di Ottica e Optometria; infatti nei suoi negozi di Ottica e Optometrica GT Ottica, il cliente/paziente che si rivolge al negozio viene supportato in ogni aspetto, creandosi una vera e propria relazione di fiducia tra le parti, studiando e proponendo l'alternativa migliore al problema, considerando tutte le possibili variabili e le necessità del paziente/cliente.

Questo è proprio l'aspetto fondamentale di GT Ottica che lo distingue dai competitor: esigenze visive sempre più individuali vengono affrontate con proposte e soluzioni del tutto personalizzate.

Il motto di Alessandro Garau è infatti: "chi si forma non si ferma", e proprio i continui studi e formazione intrapresi hanno reso possibile ad Alessandro, trovare le soluzioni migliori per queste piccole sfide della vita a cui i suoi pazienti/clienti lo mettono di fronte.

Il metodo lineare e semplice che utilizza Alessandro Garau nei suoi centri GT Ottica è basato su valori fondamentali quali:

- Etica: Il benessere del paziente al primo post con un approccio incentrato sull'equilibrio della vista attraverso lenti o occhiali personalizzati.

- Studio, ricerca e innovazione: una dedizione continua al mondo della visione è parte integrante e motrice di GT Ottica che offre da oltre 10 anni la migliore soluzione visiva per alta tecnologia, avanguardia e strumenti di misurazioni, originali e esclusivi, come ad esempio la misurazione della vista in 3D con simulazione della giuda notturna. Primi anche in Italia a distribuire occhiali contro il mal d'auto (anti cinetosi)

- 100% di garanzie: incluse sempre tutte le garanzie di certificazione e conformità delle case produttrici per lenti e montature oltre a garantire direttamente tutti i servizi offerti realizzati a "regola d’arte artigianale".

E offre servizi a 360° per il cliente/paziente in modo da poter offrire la migliore soluzione sia in base alle esigenze e necessità del paziente, sia in base alle disponibilità.

Per ulteriori informazioni visitare il sito internet www.gtotticamodena.com.