Ucraina: russi in ritirata dall'aeroporto di Gostomel

"Le forze ucraine continuano ad avanzare mentre quelle russe sono in ritirata, nelle vicinanze di Kiev" sostiene in una nota il ministero britannico della Difesa.



Intanto oggi sette corridoi umanitari, incluso un nuovo tentativo per evacuare Mariupol, sono previsti in Ucraina. A renderlo noto il vice primo ministro dell'Ucraina Iryna Vereshchuk, come riporta il Guardian. Il corridoio di Mariupol prevede sia il trasporto privato sia autobus, ha detto Vereshchuk.

KIEV - Le forze russe si sarebbero ritirate dall'aeroporto di Gostomel vicino alla capitale ucraina Kiev, che è stato teatro di battaglia dall'inizio del conflitto, secondo quanto riferito dall'intelligence militare britannica. A riferirlo la