Putin vuole Crimea e Donbass

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incontrato il segretario Onu Guterres. Durante l'incontro il Putin ha ribadito che non ci potranno esserci accordi tra Mosca e l'Ucraina se non verrà definita l'annessione alla Russia del Donbass e della Crimea. Non è mancato di discutere sui fatti di Bucha, dove il presidente russo ha ancora una volta ribadito l'estraneità dei suoi soldati ai crimini imputati, accusando: "E' giunta per sabotare gli importanti passi avanti dei colloqui di Istanbul".Intanto la Russia comunica il taglio delle forniture di gas da domani a Polonia e Bulgaria dopo che Gazprom ha chiesto ai due Paesi di saldare in rubli.Una nota dell'operatore polacco dell'impianto spiega che di aver ricevuto una notifica dalla compagnia russa secondo cui le forniture verranno 'totalmente interrotte' dalle 8 di Mosca di domani. L'annuncio ha fatto impennare il prezzo del gas sui mercati europei.