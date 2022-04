Msc Crociere debutta al Vinitaly

VERONA - Quale migliore occasione del principale evento dedicato al vino per lanciare una crociera pensata per gli appassionati del nettare degli Dèi?Quest’anno MSC Crociere partecipa per la prima volta al Vinitaly – principale evento della wine industry con oltre 4.400 aziende e in programma dal 10 al 13 aprile a Verona – e per l’occasione ha presentato la crociera tematica Wine&Sea, che vedrà la presenza delle migliori cantine italiane con le quali sarà possibile approfondire tutte le curiosità e i temi legati al mondo del vino.Negli 8 giorni di crociera, grazie alla collaborazione con Wine&Sea, insieme agli esperti di Gambero Rosso AIS (Associazione Italiana Sommelier), si alterneranno eventi a tema, approfondimenti e incontri in cui gli ospiti avranno l’occasione di degustare i migliori vini bianchi, rossi e frizzanti presenti sul panorama enologico italiano.“Due partner eccezionali come MSC Crociere e Wine&Sea si sono uniti per organizzare un evento unico per tutti gli amanti del vino – ha dichiarato Luca Valentini, Direttore Commerciale di MSC Crociere. “E siamo felici e fieri di poter presentare questa importante iniziativa proprio in occasione di una fiera storica e rinomata in tutto il mondo come il Vinitaly, a cui partecipiamo per la prima volta. Il nostro obiettivo è quello di offrire un’esperienza unica all’insegna del sapore e degli aromi inebrianti del vino, che i nostri ospiti potranno degustare nell’ampia gamma di eventi dedicati a bordo”.La crociera tematica sarà a bordo di MSC Splendida e consentirà agli appassionati provenienti da tutto il territorio nazionale di scegliere il porto di imbarco più vicino.La partenza è infatti prevista per il prossimo 17 maggio da Siracusa, con la nave che poi proseguirà il proprio itinerario con imbarchi previsti a Taranto (18 maggio), Civitavecchia (20 maggio) e Genova (21 maggio), oltre ad uno scalo a Marsiglia, prima del ritorno nell’antica Syraka il 24 maggio.