Mino Raiola è grave

MILANO - La maggior parte dei media italiani ha riportato la notizia del decesso del noto procuratore sportivo. Dal San Raffaele, dove Raiola è ricoverato, il dottor Zangrillo ha però smentito.Raiola si era sottoposto ad intervento chirurgico per problemi polmonari.Poco dopo è il manager stesso, o comunque il suo staff, a fermare le voci incontrollate con un post su Twitter: "Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato. Per la seconda volta in quattro mesi mi uccidono. Sembrano anche in grado di risuscitarmi".