Kiev prepara l'evacuazione di civili da Azovstal: russi pronti all'attacco

“Ieri a Mariupol gli occupanti hanno emesso il primo certificato di nascita dell’ultimo mese”, ha aggiunto parlando di “un furto” ai danni dei “nostri bambini ucraini”.

Fa temere per il peggio l'attacco russo di ieri su Kiev: cinque missili lanciati proprio durante la visita del segretario generale dell'Onue che hanno danneggiato un edificio residenziale di 25 piani ferendo almeno 10 persone.Oggi intanto le forze russe hanno chiuso un’area di Mariupol per “un altro tentativo di assaltare Azovstal o per combattimenti strada per strada”. A riferirlo il consigliere del sindaco della città assediata,, alla Cnn. Una notizia che arriva proprio mentre la presidenza ucraina ha annunciato un’operazione per l’evacuazione dall’area.Nel frattempo le forze alleate della Russia della repubblica autoproclamata di Donetsk stanno tentando di “nazionalizzare” le proprietà ucraine, come il porto. E i russi hanno anche iniziato un censimento in alcune parti di Mariupol “nonostante obiezioni pubbliche”, ha aggiunto Andrushchenko.