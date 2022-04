II segretario dell'Onu Guterres: "La guerra non finirà grazie ai colloqui"

KIEV - Il segretario generale delle Nazioni Unite, oggi a Kiev per incontrare Zelensky, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative al recente colloquio con il presidente Putin. Guterres ha sottolineato tutte le difficoltà nella risoluzione del conflitto in Ucraina.Guterres, che ha definito il meeting con il capo di stato russo Vladimir Putin avuto martedì a Mosca "molto utile", in un'intervista alla Cnn, ha detto che il conflitto terminerà quando la Russia deciderà di mettervi fine e quando ci sarà, dopo un cessate il fuoco, la possibilità di un vero accordo politico".