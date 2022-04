Fonti russe: "Guerra finirà quando sparirà la minaccia della Nato"

ROMA - L'alto funzionario del ministero degli Esteri russoha precisato quali sono le condizioni del Cremlino per porre fine al conflitto. Tra queste, l'eliminazione delle minacce alla Russia rappresentate dall'influenza della Nato in Ucraina."Sono molto lieto di dire, con cauto ottimismo, che i nostri partner hanno iniziato a capire meglio le nostre esigenze. A capire di cosa abbiamo esattamente bisogno. E di quando esattamente ne abbiamo bisogno: non tra settimane o tra un mese, ma immediatamente, in questo momento, mentre la Russia sta cercando di intensificare i suoi attacchi". A dichiararlo nel suo ultimo videomessaggio il presidente ucraino, in merito all'invio di armi a Kiev da parte dell'Occidente.Sul fronte militare l'esercito russo avrà entro oggi pomeriggio il controllo completo dell'acciaieria Azovstal a Mariupol, secondo il leader ceceno. "Prima dell'ora di pranzo o poco dopo, Azovstal sarà completamente sotto il controllo delle forze della Federazione Russa", ha affermato Kadyrov in un messaggio audio pubblicato online e ripreso dai media internazionali.