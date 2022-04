La Juve vola in finale di Coppa Italia

Nella ripresa la Fiorentina cerca in tutti i modi la via del pareggio che potrebbe riaprire le sorti del match, con Italiano che cerca di aumentare la potenza offensiva, prestando il fianco alle azioni offensive della Juventus che trovano addirittura il raddoppio con Danilo che, nei minuti di recupero della semifinale, servito da Cuadrado, sigla il 2-0 con un preciso diagonale che bacia il palo prima di entrare in porta.

La Juventus ha vinto contro la Fiorentina per 2-0. I bianconeri passano in vantaggio già al 32' con Bernardeschi, che approfittando di una corta respinta di Bernardeschi fa partire un mancino che batte Dragowski.