Foggia, poliziotto prende a calci in faccia giovane arrestato

FOGGIA - Un 23enne incensurato era stato bloccato e immobilizzato da una pattuglia che l'aveva inseguito dopo un controllo sulla sua auto. Un agente si è scagliato con forza su di lui, ma è stato ripreso da un testimone oculare, in un video presto diventato virale.Le immagini sono state trasmesse ieri da "Chi l'ha visto?". La Questura di Foggia in una nota che "dell'episodio è stata immediatamente informata l'autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali responsabilità penali" e che "nei confronti del poliziotto è stata avviata l'azione disciplinare e che lo stesso è stato destinato ad altra sede".