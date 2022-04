Andreea Rabciuc scomparsa: come proseguono le ricerche

ANCONA - Non si hanno più notizie della 27enne dallo scorso 12 marzo. Le ricerche si concentrano attorno a un casolare nell'Anconetano, in cui la ragazza è stata vista per l'ultima volta.Il suo ultimo contatto, prima di svanire nel nulla, è stato con il proprietario di casa, Francesco, e Simone, il fidanzato con il quale avrebbe litigato poco prima di andarsene. Proprio per questo le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco si stanno concentrando in quella zona, mentre da lunedì potrebbe essere nuovamente coinvolta la protezione civile. Ora, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, è spuntata anche quella del malore durante il ritorno a piedi in mezzo alla vegetazione. Nessuna ipotesi viene scartata dai carabinieri, che stanno mantenendo il massimo riserbo sulle indagini.