Zelensky: "Non possiamo entrare nella Nato". Mariupol, pazienti ospedale presi in ostaggio

ROMA - Peggiora la situazione a Mariupol. 'Le truppe russe hanno preso in ostaggio il personale e i pazienti di un ospedale di Mariupol'. A renderlo noto su Facebook la Media Human Rights Initiative (MHRI) ucraina , rilanciata su Twitter dalla giornalista ucraina Anastasia Magazova, che lavora per Radio Free Europe e Bbc."L'Ucraina si rende conto che non è nella Nato. Abbiamo sentito per anni parlare di porte aperte, ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo entrarci, e dobbiamo riconoscerlo". A sostenerlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso online alla Joint Expeditionary Force di Londra, citato dall'agenzia Unian.