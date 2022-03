Ucraina, Biden: "Sì a rete di stoccaggio del gas in tutta Europa"

(via President Joe Biden fb)





Ad accogliere Biden il presidente polacco Andrzej Duda.

BRUXELLES - "La Commissione Ue lavorerà con gli Stati membri per costruire una rete di stoccaggio del gas in tutto il continente e le infrastrutture necessarie per ricevere il gnl nonché per l'uso efficiente del gas", ha sostenuto il presidente Usaa Bruxelles. "Tutto ciò verrà fatto in modo che non sia in contrasto con la strategia a emissioni zero. Dobbiamo far sì che le famiglie, nel mentre, superino questo inverno e il prossimo. Questa ad ogni modo è un'opportunità per raddoppiare i nostri sforzi per un futuro sostenibile attraverso l'uso della giusta tecnologia", ha continuato Biden.Oggi il presidente Usa sarà presente anche in Polonia. Nel pomeriggio il commander in chief incontrerà le truppe Usa a Rzeszow, a circa 100 chilometri dal confine con l'Ucraina. Quei militari "a difesa del fianco orientale della Nato", come sottolinea la Casa Bianca.