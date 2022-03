Ucraina, ancora bombe su Kiev: vittime tra civili, anche bimbi

KIEV - Pesanti bombardamenti si sono verificati nella mattinata di oggi a ovest e a nord-ovest di Kiev. L'impatto delle esplosioni è stato avvertito dal team della Cnn a Kiev e e nell'area a sud-ovest della capitale.

Due colpi di mortaio hanno colpito un checkpoint installato per consentire l'ingresso di civili in città dalla periferia.

Si registrano vittime civili, anche bambini. Sotto le bombe anche a Irpin, dove le forze armate russe hanno sparato contro i civili, uccidendone almeno tre. Lo scrive il Kyyv Independent.

Secondo il media ucraino le truppe russe hanno deliberatamente preso di mira un ponte utilizzato dai civili per evacuare.

Intanto il presidente statunitense Joe Biden parla con Zelensky, assicurando sicurezza, assistenza finanziaria e sanzioni alla Russia, poco dopo il videocollegamento del presidente ucraino con 300 senatori statunitensi ai quali aveva invocato no-fly zone e missili per fronteggiare l'invasione russa.Biden su questo non si esprime, elogiando invece le iniziative private volte a isolare la Russia, come la decisione di Visa e Mastercard di sospendere le operazioni nel Paese.