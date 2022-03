"Sì al compromesso su Donbass e Crimea"

Si continua a combattere in Ucraina nonostante l'apertura di alcuni corridoi umanitari. Mentre il presidente ucraino Zelensky per la prima volta apre a compromessi sul futuro status di territori come Crimea e Donbass, pur rifiutando ultimatum da Vladimir Putin, Mosca viola ancora i corridoi umanitari e minaccia lo stop di gas all'Europa all'ipotesi di un embargo al petrolio russo.

Intanto Parigi e Berlino provano a coinvolgere Pechino: il presidente cinese Xi Jinping "deplora" la guerra ma invita alla moderazione sulle sanzioni.

E arriva l'alt del numero uno della Nato: "Conflitto fuori controllo se va oltre l'Ucraina".