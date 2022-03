Un convoglio umanitario composto da 11 camion diretti a Mariupol, per mettere in salvo gli ucraini che si trovavano in città, è stato sequestrato per essere portato in un luogo segreto. Il blitz è avvenuto a Manghug, in un posto di blocco russo a circa 15 km ad ovest della cittadina attaccata dai russi.