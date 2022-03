Guerra in Ucraina: nuovo round di negoziati. A Roma incontro Usa-Cina

Nella terza settimana di conflitto riprende il dialogo tra Kiev e Mosca. Intanto a Roma si incontrano i delegati di Usa e Cina. Secondo indiscrezioni giornalistiche, la Russia, fin dall'inizio dell'aggressione, avrebbe chiesto alla Cina supporto economico e militare.Intanto le sirene suonano ancora una volta nella gran parte del paese: in almeno 19 delle 24 province del Paese la nottata è stata ancora di paura sotto il fuoco dell'artiglieria russa.I civili che cercano di scappare da Mariupol raccontano di scene disperate nella città in cui le forze russe hanno intensificato l'assedio, secondo lache ha raccolto le testimonianze dei cittadini.Nel frattempo il presidente ucrainoesorta la popolazione a resistere: "vinceremo", dice in uno dei suoi video serali.Con toni duri Zelensky mette poi in guardia la Nato: senza una no-fly zone "è solo questione di tempo" prima che un missile russo cada nel territorio dell'Alleanza.