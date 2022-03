MILANO - Il 51enne, nipote dell'imprenditrice Diana Bracco, era ricoverato in ospedale per le gravi ferite riportate in seguito al rogo divampato nel suo appartamento venerdì. Ancora ignote le cause dell'incendio che probabilmente è stato innescato da una sigaretta.Tomaso Renoldi Bracco oltre ad essere nipote dell’imprenditrice Diana Bracco era anche membro del Consiglio d’indirizzo della Fondazione Bracco. Esperto d’arte contemporanea, il 51enne aveva curato diverse mostre al Pac di Milano, tra cui nel 2011 la personale dell’artista macedone Robert Gligorov.Dopo le manovre di rianimazione, il 51enne era stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Niguarda.